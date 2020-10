COSAS SOBRE COSAS

¿Quiénes ganan la batalla en el océano, delfines o tiburones?…- ¿Abrigos para pingüinos?— El cero, ¿número par o impar?– Sorpresas de la letra Q, los huesos y las huellas digitales.- Traje vibrador “para sentir la música”.— Gran Premio en el Concurso de Fotografía Submarina 2020 de la revista Scuba Diving,– Reflexión con intención.

Los delfines, nuestros primos, naturalmente…

De acuerdo con evaluaciones científicas, los pacíficos delfines, nuestros primos marinos, ganan la batalla a los feroces tiburones sobre todo porque imponen la solidaridad numérica a la individualidad depredadora. Los delfines, simpáticos mamíferos, poseen una aleta caudal horizontal en comparación con la vertical de un tiburón. Esto significa que tienen una mejor movilidad hacia arriba o hacia abajo. Combine esto con sus articulaciones más flexibles y casi no hay situación en la que un tiburón pueda superar a un delfín. Aunque un tiburón puede ser físicamente más fuerte que un delfín, los delfines siempre viajan en manadas y defenderán a un compañero que sea atacado. Uno a uno, un delfín puede no tener una oportunidad, pero un tiburón no puede defenderse de una docena de delfines. Los delfines son más inteligentes que nadan por los océanos. Cuando se trata de tácticas, los tiburones siempre perderán. A pesar de que ya tienen una mayor movilidad y un cerebro más grande que los tiburones, los delfines también son más rápidos en el agua que los tiburones que intentarían cazarlos. Esto conduce a un fácil reagrupamiento con el resto de la manada para dominar al tiburón a través de números.

¿Abrigos para pingüinos?

Entre las más curiosas iniciativas que se conocen en el mundo, destaca la emprendida por una fundación australiana para captar voluntarios que tejan abrigos para pingüinos.

No es chiste, sino algo serio, afirman los organizadores, quienes ya cuentan con numerosos colaboradores a través de Internet. Sucede que los pingüinos jóvenes, afectados por los vertidos de petróleo, necesitan abrigos para su rehabilitación, ya que el petróleo hace que sus plumas se separen, volviéndose más rígidas, y no les protegen del frío. Así también se les evita intoxicaciones cuando las aves se quitan restos de petróleo con el pico.

El cero, ¿número par o impar?

Y si no lo sabía, entérese que el Cero es considerado número par por los matemáticos, debido a que cualquier número que puede ser dividido entre dos para crear otro entero es par. A pesar de esta sencilla explicación, las encuestas revelan que más de la mitad del público se muestra indeciso al contestar si el cero es par o impar. El cero pasa la prueba porque si lo dividimos a la mitad el resultado es Cero.

Gran Premio en el Concurso de Fotografía Submarina 2020 de la revista Scuba Diving,

Se trata de una competición anual que celebra las mejores fotografías capturadas en los siete mares. El concurso Through Your Lens, ahora en su decimosexto año, atrajo 2.636 propuestas de todo el mundo.

Evans Baudin, en Baja California, México, tomó la imagen ganadora mientras estaba en una expedición en junio de 2020 para documentar la vida marina y los efectos del tráfico marítimo reducido debido al covid-19. Hay cuatro categorías y el premio mayor en la de Comportamiento fue para la fotografía del australiano Jules Casey de un pez aguja peleando con un caballito de mar de cabeza corta en la bahía de Port Phillip de Victoria. «Esta interacción duró solo unos 10 segundos, que fue el tiempo suficiente para preparar la toma», dice Casey. Un caballito de mar también le dio suerte a Jeffrey Haines, de West Palm Beach, Florida, quien ganó la categoría Macro con su imagen de uno de los pequeños habitantes marinos en un conjunto de sargazo.«La perseverancia y la concentración son las claves del éxito en cuanto a la búsqueda de tu tema a medida que avanzas», dice Haines. Tobias Friedrich de Anilao, Filipinas, ganó la categoría de Cámara Compacta gracias a una colorida toma de un joven pulpo wonderpus descansando sobre una hoja de palma.

«Como embajador de la marca de cámaras SeaLife, siempre llevo conmigo una DC2000, además de mi configuración DSLR, para tomar algunas fotos laterales», dice.Una imagen de un buzo descendiendo a las oscuras profundidades de un sumidero en Puerto Morelos, México, ganó la categoría Gran Angular. «Mi amigo, colgado sobre esa nube e iluminado por los rayos del sol, parecía tan pequeño que pasé toda la inmersión disparando desde la distancia, tratando de capturar al pequeño buceador en ese enorme espacio», dice el fotógrafo Martin Strmiska.A partir del 1 de noviembre comienzan las inscripciones para la competencia 2021 de Through Your Lens.

Sorpresas de la letra Q, los huesos y las huellas digitales

Y aquí les van tres pegaditas: La letra Q es la única del alfabeto que no aparece en ninguno de los nombres de los estados de Estados Unidos…Una cuarta parte de los huesos del cuerpo humano se encuentran en… los pies… Y así como las huellas digitales, la impresión de la lengua es diferente encada persona…

Traje vibrador “para sentir la música”

Para Chase Burton, un cineasta sordo de Texas, la música siempre ha representado una experiencia profundamente diferente. «Cuando era niño, me acostaba en el piso sobre nuestro garaje para poder sentir las vibraciones de la banda de mi hermano debajo de mi cuerpo», le dijo a CNN Burton, de 33 años. «Esa fue una de las primeras veces que comencé a construir una relación con la música».

En 2016, su capacidad de experimentar la música cambió drásticamente, gracias a la empresa de tecnología Not Impossible Labs, cuya sede está en California. La compañía diseñó un traje vibrador que permite a las personas sordas «sentir» la música a través de su piel. El dispositivo ––que consta de un arnés para el cuerpo y correas para el tobillo y la muñeca–– traduce el sonido a una variedad de pulsos vibratorios que se sienten en 24 puntos de contacto. Burton ha estado probando el traje durante cuatro años. «El sonido golpea diferentes partes de tu cuerpo», dijo Burton. «Tal vez primero me golpee los tobillos. Y luego comenzaré a sentir las vibraciones en mi espalda. Y luego sentiré algunas pulsaciones en mi muñeca», relató. Los creadores quieren extender la experiencia musical táctil más allá de la comunidad sorda. En 2018, entregaron 150 de los dispositivos en un concierto de rock en Las Vegas, donde la mitad de los miembros de la audiencia eran sordos y la otra mitad no. Desde entonces, Not Impossible Labs ha estado trabajando para mejorar la tecnología y dice que está preparada para salir al mercado pronto.

Reflexión con intención

Y en el cierre les propongo esta reflexión con intención: los sueños más importantes son los que tienes cuando estás despierto.

(TVY)(Von informaciones de agencias, sitios webs especializados y archivos del redactor)(12/10/20).