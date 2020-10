Béisbol: Cocodrilos devoran a Indios: 9 x 1 y 4 x 1

Con buen pitcheo y aceptable ofensiva, los Cocodrilos de Matanzas retornaron a la senda triunfal en la Serie Nacional de Béisbol 60, al derrotar por partida doble a Los Indios de Guantánamo con scores de 9 carreras por 1 y cuatro por 1, el domingo, en el estadio Victoria de Girón, doble jornada, cada una a siete episodios, que incluyó el juego suspendido el sábado por lluvia.

En el primer desafío el abridor Noelvis Entenza empezó con clara tendencia al descontrol, pero finalmente ganó su juego 95 en series nacionales. Los guantanameros ligaron boleto y doble para marcar la quiniela y tomar el mando en el primer capítulo, efímera ventaja que los locales aplastarían en la parte baja del mismo inning cuando dieron siete decisivas vueltas al carrusel combinando tres boletos y siete hits, maratónico episodio que evidenció serias debilidades en el cuerpo de tiradores de los orientales.

C H E

GTM- 100 000 0- 1 4 0

MTZ- 702 000 x- 9 10 0

Ganó Noelvis Entenza González (4-2). Perdió Frank Navarro Noa (2-5)

Exitosa reaparición de Dariel Góngora

A segunda hora los pupilos de Armando Ferrer también salieron por la puerta ancha con reaparición exitosa de Dariel Góngora como abridor, y cierre de David Mena, quien, aunque afrontó una rebelión en el sexto capítulo, supo sofocarla en un partido donde el máscara Andrys Pérez Conectó su tercer cuadrangular de la temporada e impulsó dos carreras.

C H E

GTM- 010 000 0- 1 6 0

MTZ – 002 200 X- 4 5 1

Ganó, Dariel Góngora de la Torre (2-1) Juego salvado David Mena Jústiz (7). Perdió,

Dairon Silot Mena (3-6).

En otros resultados de los partidos efectuados el domingo:

Industriales 13, Las Tunas 7; Las Tunas 7, Industriales 5; Santiago de Cuba 7, Mayabeque 2; Mayabeque 8, Santiago de Cuba 2; Pinar del Río 6, Sancti Spíritus 3; Holguín 8, Cienfuegos 7; Ciego de Ávila 12, Artemisa 6. Los restantes partidos entre Camagüey y la Isla; Granma vs. Villa Clara y Ciego de Ávila vs. Artemisa no se efectuaron.

Los Cocodrilos arribaron a 21 triunfos y se colaron de nuevo en el primer lugar de la tabla de posiciones, abrazados con Toros y Avispas, en espera de lo que suceda con los tres partidos que no se pudieron efectuar el fin de semana.

Subseries a partir del martes

En una de las confrontaciones más esperadas de las que se inician el martes 27 y se prolongarán hasta el jueves 29, Matanzas recibirá a Santiago de Cuba en el estadio Victoria de Girón con transmisión de la televisión nacional, según se informó. Otras subseries estarán a cargo de los siguientes conjuntos: Ciego de Ávila en Pinar del Río, Sancti Spíritus en Artemisa, Las Tunas en Isla de la Juventud, Camagüey vs. Industriales en el Latino, Guantánamo en Mayabeque, Granma en Cienfuegos y Holguín en Villa Clara.

Altas y bajas en el equipo Matanzas

Para Matanzas la situación se complica con la ausencia de su estelar lanzador Yoanni Yera, quien debe cumplir compromisos en México, donde también se desempeña el torpedero Erisbel Arruebarruena, mientras el antesalista y jardinero Yurisbel Gracial lo hace en Japón junto con el receptor Ariel Martínez.

Ante esas ausencias, el alto mando matancero ha sumado a su nómina a otros tres jugadores: Denis Quesada y Leandro Hernández como lanzadores, y Brian Rodríguez, jugador de cuadro. Otros equipos también realizaron movimientos en sus nóminas, cumpliendo lo establecido en el reglamento.

Resultados del sábado

Camagüey cayó por segunda ocasión consecutiva frente a Isla de la Juventud, 12 por 10, mientras Cienfuegos superaba a Holguín 7 por 5, el sábado, en una jornada pasada por agua en varios parques del país. Pinar del Río superó 8-0 a Sancti Spíritus y Granma le ganó 4-3 a Villa Clara.

Tabla de posiciones

Equipo JG JP AVE DIF 1.CMG 20 10 .667 – 2.MTZ 21 11 .657 – 3.SCU 21 11 .657 – 4.CFG 20 11 .646 0.5 5.GRA 19 12 .613 1.5 6.SSP 18 12 .600 2 7.IND 19 13 .594 2 8.PRI 17 14 .549 3.5 9.VCL 14 15 .483 5.5 10.HOL 15 17 .469 6 11.MAY 14 18 .438 7 12.LTU 13 19 .407 8 13.CAV 11 20 .355 9.5 14.GTM 10 22 .313 11 15.IJV 7 19 .270 11 16.ART 8 23 .259 12.5

GUANTÁNAMO VS MATANZAS JUEGO SUSPENDIDO EL 24 DE OCTUBRE DE 2020

VB C H 2B 3B HR CI O A E Totales 25 1 4 1 0 0 1 18 10 0

VB C H 2B 3B HR CI O A E Totales 24 9 10 1 0 0 9 21 9 0

Lanzadores VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN NAVARRO NOA Frank 4 4 6 6 0 2 0 0 0 0 0.0 MARTÍNEZ MONTES Orlandis 8 4 1 1 1 1 0 0 0 0 2.0 MARTIN ODELIN Luis M. 12 2 2 2 2 7 0 0 0 0 4.0

VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN Totales 24 10 9 9 3 10 0 0 0 0 6.0 Lanzadores VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis 21 3 1 1 3 2 0 0 1 0 6.0 QUESADA COTO Andy 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1.0

VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN Totales 25 4 1 1 3 3 0 1 1 0 7.0 SF: MEDINA PÉREZ Aníbal – SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel

DP: SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luis Angel & BARÓ SINCLAIR Yoelkis & MANSO DEL TORO Daykel – ARAMBURO LÓPEZ Yusley & BARÓ SINCLAIR Yoelkis & MANSO DEL TORO Daykel

Quedados en bases: VS (7) HC (9)

BOX SCORE GUANTÁNAMO VS. MATANZAS, JUEGO DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2020

VB C H 2B 3B HR CI O A E Totales 27 1 6 2 0 0 1 18 11 0

VB C H 2B 3B HR CI O A E Totales 19 4 5 0 0 1 4 21 10 1

Corrió por LUIS CAMPILLO Willian (Inning 6)

Lanzadores VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN MENA SILOT Dairon 19 5 4 4 3 4 0 0 1 0 6.0

VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN Totales 19 5 4 4 3 4 0 0 1 0 6.0 Lanzadores VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN GÓNGORA DE LA TORRE Dariel 19 4 1 1 5 2 0 0 0 0 5.0 MENA JÚSTIZ David 8 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2.0

VB H C CL SO BB BI WP DB BK INN Totales 27 6 1 1 6 4 0 0 0 0 7.0 SH: SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel – MEDINA PÉREZ Aníbal

SF: SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel

BR: MENOCAL Sandy

DP: BARÓ SINCLAIR Yoelkis & ARAMBURO LÓPEZ Yusley & MANSO DEL TORO Daykel

Quedados en bases: VS (9) HC (5)

(Con monitoreo de la radio y la televisión, estadísticas sitio web Béisbol cubano y archivos del redactor) (TVY)(26/10/20)