Béisbol: Matanzas en la cima tras vencer a Villa Clara 8-1

El campeón Matanzas de la pelota cubana escaló el primer lugar de la tabla de posiciones en la Serie Nacional de Béisbol 60, luego de vencer a Villa Clara 8 carreras por 1, el sábado, en el estadio Sandino, y aprovechar sendas derrotas de Camagüey e Industriales.

Yoanni Yera, en siete entradas de actuación, no permitió carreras, toleró cuatro incogibles y ponchó a 5 bateadores para llegar a cinco victorias en un partido donde el cuarto batea Javier Camero se soltó a batear y conectó de 5-5, incluido un cuadrangular y cinco careras impulsadas. Otro destacado con la estaca fue Jefferson Delgado, de 5-2 con dos remolques.

Trascendió que varios peloteros de Villa Clara no pueden jugar este fin de semana debido a una indisciplina relacionada con la transgresión de normas relacionadas con la Covid 19, la cual está siendo investigada. Según una nota firmada por la Comisión Nacional de Béisbol, aunque se determina la implicación de cada uno de ellos en hechos violatorios del Reglamento Disciplinario aprobado para la 60ma. Serie Nacional, los atletas Magdiel Alfredo Gómez, Alain Sánchez, Yurien Vizcaíno, Mailon Tomás Alonso y Leonardo Montero Alfonso no podrán intervenir en los partidos convocados para este sábado y domingo.

«Adelantamos que el proceso está vinculado a transgresiones de lo dispuesto como parte de las exigencias relacionadas con la batalla contra la COVID-19 y un incidente generado en un escenario ajeno a los autorizados», indica la referida nota dada a la prensa.

C H E

Matanzas – 101 000 240- 8 13 1

Villa Clara –000 000 001- 1 5 1



Ganó Yoanni Yera Montalvo (5-2). Perdió Javier Mirabal Espinosa (1-4).



En otros resultados de la jornada sabatina: Artemisa 2, Industriales 0; Mayabeque 13, Cienfuegos 0; Ciego de Ávila 7, Camagüey 2; Sancti Spíritus 7, Las Tunas 4; Holguín 10, Guantánamo 1. Los restantes partidos fueron sellados y se reanudarán este domingo, fecha en la que los equipos finalizarán sus respectivas subseries.

El lunes viajarán y el martes se reanudará el campeonato con las confrontaciones entre los siguientes conjuntos: Matanzas en Pinar del Río, Mayabeque en Artemisa, Cienfuegos en la Isla, Villa Clara vs Industriales, Granma en Sancti Spíritus, Holguín en Ciego de Ávila, Guantánamo en Camagüey y Santiago de Cuba en Las Tunas.



(TVY) (Con monitoreo de radio y televisión; estadísticas de los sitios web Béisbol en Cuba y Béisbol cubano y archivos del redactor)(18/10/20).