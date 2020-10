Al Día la Actualidad en Matanzas

Ya están en Varadero los primeros turistas internacionales.– Un cocodrilo que muerde sobre la lomita.– Ejecutan en Varadero nueva planta de tratamiento de residuales.– Cooperativa Sancof por más competitividad.– Cárdenas: Comienzan Talleres de piano en la Gonzalo Roig.

El arribo en la tarde del domingo último de un vuelo desde el Reino Unido marcó el reinicio de las operaciones del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez y el regreso de los turistas foráneos a las instalaciones del afamado balneario, principal destino de sol y playa de Cuba. El arribo, en la tarde de este domingo, de un vuelo desde el Reino Unido, marcó el reinicio de las operaciones del aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, de Varadero, y el regreso de los turistas foráneos a las instalaciones del afamado balneario, principal destino de sol y playa de Cuba, reseña Ventura de Jesús García en el sitio web del diario Granma.

Los 239 viajeros llegaron al aeródromo matancero al filo de las 4 y 20 de la tarde, en un avión Boeing 787-8 Dreamliner, el primero de los vuelos directos a la playa azul previstos por el grupo turístico anglo-alemán TUI, de prolongada historia de trabajo con la Isla y uno de los más prestigiosos del mundo.

Yamir Miyares, jefe de la unidad de Operaciones, precisó que dicho vuelo partió desde el aeropuerto de Manchester, la segunda ciudad más importante del Reino Unido, donde el destino Varadero goza de popularidad.

José Antonio García Manso, director general de la terminal aérea, señaló que este sábado recibieron pasajeros procedentes de México, lo cual devino valiosa oportunidad para medir la efectividad de los protocolos de bioseguridad y de cómo abreviar, en lo adelante, el tiempo exigido por los procederes sanitarios.

Explicó que el aeropuerto no operaba desde hacía seis meses y que, en esta primera etapa, tras la reanudación, acogerá alrededor de 35 vuelos semanales.

Ronald Ferreiro, médico de control sanitario, manifestó que estas operaciones iniciales transcurrieron sin brechas de seguridad, aunque admitió que todo es perfectible en tanto el personal gane en destreza.

Aclaró que para el vuelo de este domingo se establecieron 11 posiciones para realizar los PCR, pruebas que en lo individual apenas excedieron el minuto de duración.

Ivis Fernández Peña, delegada del Mintur en Matanzas, reconoció que el mercado inglés es de los más representativos del destino Varadero, donde hoy existen excelentes condiciones para garantizar el disfrute de los excursionistas en un ambiente seguro, destacó.

Previamente, desde el 1ro. de julio abrieron las instalaciones al turismo en Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz y Cayo Santa María, «por tratarse de algunos de los principales polos del turismo de playa en Cuba y por encontrarse en zonas aisladas», expresaron autoridades del sector.

Un cocodrilo que muerde sobre la lomita

El calor es sofocante. Parece un juego aburrido. Renner pichea con su velocidad acostumbrada. Rompe el sexto inning y alguien grita que está dando un cero hit cero carreras, que afine para lograrlo.

«Entonces sí me puse un poco ansioso y nervioso», admite a este diario el joven natural del poblado de Bermeja, en Unión de Reyes.

—¿Cómo lograste esa proeza?

—Yo me enteré en el sexto inning que estaba dando un no hit no run. Logré ese juego perfecto contra Los Arabos en una serie provincial. Cuando estás a punto de esa hazaña tienes que concentrarte mucho para obtener la victoria, pues la presión y el estrés se apoderan de uno.

De 24 años de edad, nació el 5 de mayo de 1996, 84 kilogramos de peso y 1,87 metros de estatura, Renner Rivero Estrada cuenta a JR que «el último año de Víctor Mesa al frente de Matanzas integré el equipo. Cuando terminé el campeonato sub-23 estaba lesionado, traté de recuperarme, pero no lo hice bien, me lastimaba cada vez que salía a lanzar».

—¿Tú control ha incidido en tus cinco victorias?

—Trabajo para eso. Hago mucho bullpen con el receptor a corta distancia para mejorar mis lanzamientos y el control. He tirado hasta 92 millas por hora.

«En la temporada pasada fui relevista. Después me incorporaron a la rotación de los abridores y gané tres juegos seguidos. Con la entrada de los refuerzos volví al bullpen».

Desde chiquito le gustaba la pelota, jugaba con los amigos del barrio, siempre en los jardines y era el quinto bate del equipo de Unión de Reyes. Con 15 años entró a la EIDE Luis Augusto Turcios Lima, de la ciudad de Matanzas, ya como lanzador.

—¿Con qué sueña Renner?

—Permanecer en la rotación de los abridores y tener buenos resultados para integrar la preselección del equipo nacional. Siempre soñé con ser abridor, porque tienes más tiempo para prepararte y recuperarte. Ojalá la vida me dé la posibilidad de lograr un juego sin hits ni carreras a este nivel.

—¿Tus éxitos a quién se los debes?

—A mis entrenadores, principalmente a Jesús Salgado y a Lázaro Garro, y a Jonder Martínez, quien me ayuda mucho.

«Agradezco también el apoyo que me brindan mis padres, mi esposa Sahilí Moré y mi niña de un año y medio».

—¿Cómo valoras el nivel de esta serie?

—No es igual que la pasada. Creo que esta tiene mayor nivel, con una bola que bota más que la mizuno. (Reseña de Hugo García en el sitio dgital del diario Juventud Rebelde).

Ejecutan en Varadero nueva planta de tratamiento de residuales

La construcción de una nueva planta de tratamiento de residuales permitirá la depuración de las aguas albañales del complejo hotelero Oasis en la península Hicacos. Hasta la fecha la obra se encuentra al 40 por ciento de ejecución, declara a Radio 26, Osvaldo Pérez Morales, subdirector de inversiones en la Empresa de Acueductos y Alcantarillados Aguas Varadero. En la playa azul, existen cinco plantas de tratamiento de residuales distribuidas en 17 instalaciones hoteleras además del Campo del Golf, siendo este último el principal usuario del servicio, reseña Noelis Santoyo Cobas en el sitio web de Radio 26.

Cooperativa Sancof por más competitividad

“En estos siete años ustedes han reforzado su compromiso con la Revolución, con el pueblo matancero y el Partido Comunista de Cuba (PCC)”, aseguró el máximo dirigente de la organización política en Matanzas, Liván Izquierdo Alonso, al intervenir en la asamblea de socios de la Cooperativa de Servicios de Andamios y Cofres (Sancof), reseña Eva Luna Acosta Armiñán en el sitio web de Radio 26.

“Ustedes acaban de demostrar con resultados que se puede alcanzar la condición de Proeza Laboral y que se pudo, se puede y se podrá. Por eso le ratificamos que podemos seguir contando con Sancof”, afirmó Izquierdo Alonso al felicitar a los cooperativistas por el exitoso desempeño alcanzado desde su fundación el 22 de octubre de 2013.

Al realizar las conclusiones de la asamblea efectuada la víspera en la Escuela provincial del PCC, Carlos de Dios Oquendo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, recordó el momento de la fundación de la Cooperativa, surgida de la transformación de una Unidad Empresarial de Base.

Dijo que entonces había indecisión en los precios, si tendrían ganancias y cómo sería el tratamiento a los trabajadores. “Hoy satisface saber que en tiempos de la pandemia ustedes han destinado de sus reservas más 400 mil pesos para respaldar y amortizar el ingreso de los trabajadores. “Con los 78 millones aportados en moneda total (suma de los valores en CUP y CUC), Sancof es fiel reflejo de la complementariedad de los actores de la economía cubana”.

Miguel Ángel Paz, presidente de la CNA, evaluó la situación de la organización, muy deprimida en la actividad de alquiler y manipulación de andamios, pero, según pedidos de unos organismos, en el camino de la reanimación.

A lo largo de su existencia Sancof consolida la cultura del deber como un aspecto característico, coincidieron asociados, la mayoría de los cuales destacan por la contribución a programas sociales y son exponentes de un gesto tan altruista como las donaciones de sangre, donde acumulan 620 y aspiran a promediar 150 para el año 2021.

La CTC y el Buró provincial del Sindicato de la Construcción entregaron a la Cooperativa la condición de colectivo En Victoria, debido al cumplimiento de esenciales tareas y misiones.

Cárdenas: Comienzan Talleres de piano en la Gonzalo Roig

En la Casa de Cultura Gonzalo Roig se retoman los Talleres que imparten los Instructores de Arte y tiene por protagonistas a los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Su divulgadora Yanisleydis Torres en entrevista a Radio Ciudad Bandera anunció el de piano con frecuencia los días Lunes, Miércoles y Viernes en el horario de 5:00 pm a 7pm.Podrán asistir los niños y niñas con edades entre 9 y 14 años y jóvenes entre 15 y 20 años. Las clases serán impartidas por la Instructora de Arte Ileana Rodríguez. La Casa de Cultura Gonzalo Roig reúne a los grupos de creación de música, danza, artes plástica y teatro manifestaciones que ofrecen Talleres durante la etapa escolar y en el verano, reseña el sitio web de Radio Ciudad Bandera. (TVY)(Con informaciones de sitios web regionales y archivos del redactor)(26/10/20).