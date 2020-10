China realizará pruebas a los 9 millones de habitantes de una ciudad tras detectar 12 casos de covid-19

La ciudad de Qingdao, en el este de China, anunció este lunes que realizará alrededor de 9 millones de pruebas de coronavirus a todos sus residentes tras registrarse un rebrote de COVID-19, informa Reuters.

Según un comunicado de la Comisión Municipal de Salud de Qingdao, en tres días serán examinados cinco distritos y en cinco días toda la ciudad. El rebrote está relacionado con el Hospital de Tórax de Qingdao, donde este domingo se detectaron seis casos de coronavirus, y otros seis casos asintomáticos.

En las redes sociales se han publicado fotos que muestran a vecinos de la ciudad esperando en fila para someterse a una prueba de COVID-19 desde primera hora de la mañana de este lunes.

In pics: #Qingdao residents wait in line for #COVID19 testing

Six new confirmed cases and six asymptomatic cases have been detected as of Sunday, all linked to the Qingdao Chest Hospital. City-wide testing started Sunday night and is expected to be completed within five days. pic.twitter.com/LQ2zK46CRm

