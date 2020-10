Elecciones EE.UU.: Nuevas “trumpadas” no frenan alza de Joe Biden en encuestas

Ni los anuncios fraudulentos de la campaña presidencial del aspirante Donald Trump para renovarse en la casa Blanca, ni sus salidas apocalípticas a la escena pública, retando a la Pandemia en nueva pose de “Súper vencedor de la Covid 19”, ni su reciente algarabía en la Florida para intentar revertir el marcador electoral, que también allí favorece al aspirante demócrata Joe Biden, han logrado frenar el crecimiento de este último en la intención de voto de los estadounidenses el próximo 3 de noviembre, que según agencias encuestadoras y principales medios de difusión masiva oscila entre 10 y 15 por ciento a favor del aspirante demócrata.

La más reciente “trumpada” la protagonizaron los expertos de la campaña del usufructuario actual de la Casa Blanca, cuando increíblemente manipularon declaraciones del doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU. y al frente de la lucha contra el covid-19, pronunciadas en febrero de este año, y las presentaron como un hecho actual, es decir, ocho meses después, en un video donde el experto elogia la gestión del gobierno para tratar a la Covid 19, muy contrastante con la realidad de hoy, cuando las estadísticas afirman que la Pandemia se ha llevado a 214 mil vidas en Estados Unidos y el nivel de contagios rebasa los siete millones 800 mil.

El anuncio político donde se saca de contexto las palabras de Fauci, ha provocado que este reclame públicamente a los tramposos y ante la opinión pública. Ha declarado que él no aprobó ser parte de este comercial porque se considera apolítico y, además, asegura que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Expertos recuerdan que Fauci, con 50 años de servicio público, ha trabajado con 6 presidentes de diferentes administraciones y nunca había respaldado a alguno de ellos.

Aunque Fauci ha pedido públicamente a la campaña de Trump que retire el falso anuncio, los plagiadores de la verdad se niegan a hacerlo, lo que podría traerles consecuencias serias si el epidemiólogo toma la iniciativa de una demanda legal. Por el momento el tiro les ha salido por la culata, pues las declaraciones públicas del científico han dado un vuelco a la intencionalidad de la propaganda “trumpiana”.

Trump en la Florida a nasobuco quita’o

Retando a la Pandemia, comprometiendo la salud de millares de personas, irrumpió Donald Trump en la Florida el lunes último para encabezar un mitin cuyas pretensiones eran revertir el score, que también allí favorece a Joe Biden.

Como era de esperar, el multimillonario apeló a su radicalismo anti izquierdista para insuflar temor a los votantes, subrayando, falsamente, una intención socialista de Joe Biden para congraciarse con los exiliados de origen hispano, y en particular con nicaragüenses y cubanos, a los que trata de seducir con retóricas que en realidad ya no surten efecto.

En el aeropuerto de Stanford, una multitud –la mayoría sin mascarilla y sin respetar la distancia social– recibió a Trump con aplausos desde que el avión presidencial aterrizó en la pista. “Es genial estar de vuelta”, dijo Trump al subir al escenario. “Vamos a distribuir lo que me dieron en todos los hospitales”, ha añadido sobre el tratamiento experimental que recibió para recuperarse, mientras los asistentes al acto le vitoreaban reseñan agencias de prensa

Apenas una hora antes del mitin, el médico del presidente, Sean Conley, anunció que Trump había dado negativo “en días consecutivos” y confirmó que el presidente ya no era contagioso. Aun así, Trump no estrechó manos durante la reunión con sus seguidores y se limitó a saludarlos a la distancia desde una tarima que le impedía acercarse a ellos. “Lo superé, ahora dicen que soy inmune. Me siento tan poderoso”, dijo. El presidente estadounidense ha defendido su gestión sobre la pandemia del coronavirus que en el país ya ha alcanzado los 7,8 millones de casos y 215.000 muertes por la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins, que expertos cuestionan, aduciendo que en realidad esas cifras habría que multiplicarlas por un coeficiente entre 10 y 15, habida cuenta la insuficiente credibilidad de los reportes primarios y la falta de transparencia en los diagnósticos médicos.

La Florida es uno de los estados llamados pendulares, es decir, donde la simpatía de los votantes oscila entre uno y otro candidato. Es el que más votos estaduales otorga; 29 de los 270 que requiere un candidato para ganar la presidencia.

“Ganamos Florida la última vez, fue hermoso”, recordó Trump sobre el resultado de 2016 en el que ganó a Hillary Clinton por la mínima, con una diferencia del 1% de los votos. Esta vez, Trump llega a Florida cuando los sondeos ponen a su oponente el demócrata Joe Biden por encima de él en las preferencias de los votantes y con una distancia promedio del 4%.

Recuerdan las agencias de prensa que un 20 por ciento de los votantes en Florida son hispanos, la mayoría tiene raíces en Venezuela, Cuba, Colombia y Puerto Rico. El presidente ha retomado en los últimos días el fantasma de los gobiernos autoritarios de Cuba y Venezuela, y ha asegurado que los demócratas buscan instaurar esa forma de Gobierno en Estados Unidos. Así, Trump apela a los grupos conservadores que comulgan con la diáspora venezolana y cubana que se ha asentado en la península. “Mi oponente quiere darle todo a Cuba y a los Castro, y también quiere darle todo a Nicaragua y a Venezuela”, sentenció.

Sanford, ubicado al norte de la ciudad de Orlando, tiene una importante población de puertorriqueños convertidos en ciudadanos estadounidenses con derecho al voto, por lo que Trump también les habló sobre el respaldo que recibió la semana pasada por parte de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. Además, les ha prometido que trabajará en la reconstrucción de la industria farmacéutica de la isla para impulsar la economía de la región. “Siempre voy a luchar por Puerto Rico”, dijo.

Por supuesto, no mencionó Trump la calamidad que aún prevalece en ciudades, pueblos y aldeas puertorriqueña, cuyos habitantes siguen padeciendo las consecuencias de severas afectaciones causadas por fenómenos climáticos, y en particular la falta de atención de su administración, responsabilizada con ese estado asociado a Estados Unidos. Tampoco recordó las fotos donde graciosamente aparece repartiendo papel higiénico a los puertorriqueños cuando estos necesitaban agua, alimentos y otros insumos para rehacer sus vidas.

Trump no ha dejado ningún cabo suelto en su agenda sobre América Latina, incluso, ha abordado el asunto de la frontera, a pesar de que en Florida el tema interesa poco. Ha insistido en que México pagará por la construcción del muro, del que apenas se han construido unos cuantos kilómetros, y ha señalado también la cooperación del Gobierno mexicano para resguardar la frontera. “Hay 27.000 soldados mexicanos protegiendo la frontera. México lo está haciendo estupendo”, aseguró. Donald Trump seguirá con una intensa gira el resto de la semana en la que se prevé que celebre mítines en Iowa, Pensilvania y Carolina del Norte, también Estados clave para las elecciones que se celebrarán en 22 días, refieren agencias de prensa.

Seis estados pueden marcar la diferencia el 3 de noviembre

Las campañas electorales de republicanos y demócratas priorizan a seis estados que suman 101 de los 270 votos imprescindibles para ganar la presidencia, en momentos en que Joe Biden encabeza las intenciones de votos en casi todos ellos, y en los que Trump logró sacar la ventaja mínima que necesitaba para superar e Hillary Clinton en 2016 y convertirse en presidente, a pesar de que a escala federal perdió el voto popular por unos tres millones de papeletas.

¿Qué dicen las encuestadoras hoy? En la zona de los Grandes Lagos, se ubican Wisconsin, que otorga 10 votos estaduales. Las encuestas favorecen hoy a Biden con 6,3 por ciento de ventaja. En Michigan, que entrega 16 votos, Biden va delante con 7 por ciento, y en Pensilvania, que brinda 20 votos, igualmente los sondeos se inclinan al demócrata con sólido 7,3 por ciento de ventaja.

En los otros tres estados pendulares más disputados la situación es la siguiente este 13 de octubre: En Florida el máximo aportador: 29 votos estaduales, Biden va delante con 4 por ciento de ventaja. En Carolina del Norte, con 15 votos, tradicional bastión republicano, también Biden saca una ventaja de 1,5 por ciento de intención de voto. Igual sucede en Arizona donde se disputarán 11 votos y Biden va delante por 2,7 por ciento.

Cuando solo restan 22 días para los comicios, las posibilidades para Trump se divisan grises con pespuntes negros. Pero él no se inmuta, al menos su soberbia no se lo permite, y aunque puertas adentro maldiga, se encolerice y suelte las riendas de la arrogancia gratuita, él sabe, lo sabe, que tendrá que apelar a métodos poco ortodoxos en el ámbito de la cacareada democracia representativa, como serían una reclamación de fraude que involucre a la Corte suprema, donde el Trump posee mayoría que aspira a ampliar, sin renunciar a la táctica que ya anunció entre líneas: impugnar procedimientos y seguir incitando al caos social si pierde en las urnas, intento suicida por revertir lo que no podría cambiar, porque si pierde, y todo indica que perderá, se tendrá que ir, con o sin nasobuco, pero se tendrá que ir… ¿Será?

Elección RealClearPolitics 2020 Martes 13 de octubre de 2020 encuestas, promedios