Glosa Internacional-Actualidad Mundial en tiempos de la COVID-19

-Trump se empeña en criticar a expertos e ignorar la pandemia a 15 días de las elecciones.– Brasil llega a 154.176 muertes por covid-19, tras sumar 271 en la última jornada.– Los expresidentes de Uruguay Sanguinetti y Mujica renuncian al Senado.- Indígenas hacen «juicio político» al presidente colombiano por no escucharlos.- El triunfo del MAS en Bolivia es reconocido en espera aún

Trump se empeña en criticar a expertos e ignorar la pandemia a 15 días de las elecciones

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dejó claro el lunes último que apuesta por pasar página a la pandemia cuando quedan 15 días para las elecciones de noviembre, al alegar que los estadounidenses están «cansados» de la crisis y desacreditar como «idiotas» a los expertos de salud del país.

En una llamada telefónica con su equipo de campaña y después en un mitin en el estado clave de Arizona, Trump insistió en que los ciudadanos no quieren hablar más de la covid-19, a pesar de que Estados Unidos está registrando un nuevo auge de contagios y hospitalizaciones, con una media de 56.000 nuevos casos al día.

Por supuesto, el rubio despeinado que usufructúa la Casa Blanca quiere hablar de lo que le conviene y para ello no duda en intentar desprestigiar al doctor Fuci, una autoridad sanitaria en Estados Unidos y en el Mundo, y lanzar todo tipo de insultos a las científicos de su propio paí, que tantas veces le alertaron que estaba haciendo muy mal las cosas en relación con la Pandemia, pero una cabeza testaruda y una soberbia crónica no son capaces de escuchar ni siquiera en tiempos de la Covid 19, todo lo contrario.

Brasil llega a 154.176 muertes por covid-19, Suma 271 en la última jornada

Brasil llegó a un total de 154.176 muertes por coronavirus, tras sumar 271 nuevas en las últimas 24 horas, según los datos subidos este lunes por el Ministerio de Salud en su plataforma en línea. La cartera comunicó además que el número de casos confirmados de covid-19 asciende ahora a 5.250.727, tras la notificación de 15.383 nuevos contagios en el mismo periodo.

¿Y qué dice, qué hace, cómo duerme… el presidente Bolsonaro? Para él todo sigue igual: la Pandemia galopando, la población enfermándose, la gente se muere, pero él, émulo de su adorado Donald Trump, continúa en Belén con los Pastores…

Los expresidentes de Uruguay Sanguinetti y Mujica renuncian al Senado

Los expresidentes de Uruguay Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y José Mujica (2010-2015) participan este martes de una sesión extraordinaria en la que ambos renunciarán a sus escaños de senador.

«Porque me tiró el virus pa’ fuera, porque tengo 85 años y una enfermedad inmunológica. Me encanta la política, pero más me encanta no morirme», razonó Mujica a los periodistas que le cuestionaron por su retirada a la entrada a la Cámara Alta.

Nada, amigos, que al Dios Crono nadie lo puede engañar, sobre todo cuando se ha vivido y se visto tanto y la impotencia de no poder hacer lo que otrora se hacía te cierra la voluntad y te condena al sillón y la pijama…

Indígenas hacen «juicio político» al presidente colombiano por no escucharlos

Miles de indígenas colombianos hicieron el lunes último, en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, un «juicio político» contra el presidente Iván Duque por «no escuchar a su pueblo» ni atender sus peticiones.

«Hacemos presencia aquí al frente de la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) y el Palacio de Justicia porque hemos venido caminando para decirle al presidente que Colombia está caminando para defender la vida y la paz», dijo la consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Aida Quilcué.

Sin duda la fuerza de los ignorados por las oligarquías se mantiene latente hasta que explota, cansada, agobiada, imposibilitada de resistir más vejámenes y atropellos, y ese día, los de arriba, los oligarcas, los que se han burlado y se siguen burlando de los ignoradas de siempre,e empiezan a temblar.

El triunfo del MAS en Bolivia es reconocido en espera aún del cómputo oficial

El triunfo virtual de Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, adjudicado por los conteos rápidos de dos encuestadoras, fue reconocido este lunes por políticos como su principal

contrincante, el expresidente Carlos Mesa, a la espera aún de los resultados oficiales de los comicios generales. Las felicitaciones a Arce se sucedieron durante esta jornada, empezando por presidentes latinoamericanos aliados del MAS, como el argentino Alberto Fernández, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el venezolano Nicolás Maduro ,el cubano Miguel Díaz Canel-Bermúdez, además de entidades internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Y es que la vida te da sorpresas. Se esperaba un triunfo del MAS, pero en realidad no es primera vuelta, y una batalla campal en una supuesta segunda ronda donde la derecha estrecharía sus filas para superar al Partido de Evo Morales. Sin embargo, los oprimidos salieron a votar. Los de la derecha no se pusieron de acuerdo “como Dios manda”, y con las reglas de la “democracia representativa” por segunda vez los bolivianos de a pie y los de las clases medias dieron el triunfo al MAS. Habrá que esperar para ver si también por segunda ocasión no se produce una asonada golpista disfrazada de “representativa dictadura burguesa”. En todo caso habrá que sacar experiencias y no esperar con los brazos cruzados a que los de fusil y puñal respeten las reglas…¿Será?