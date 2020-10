Premian a poetas matanceros en Concurso Nacional de Poesía América Bobia 2020

Los poetas Eliseo Abreu y Yoleydis Hernández Jiménez merecieron premio compartido en el Concurso Nacional de Poesía América Bobia 2020, que otorga cada año Ediciones Vigía, en la ciudad de Matanzas.

La obra Bonus Track, de Abreu trasciende por “la eficiente traslación de los escenarios poéticos y el exquisito uso de las imágenes”, según la valoración del jurado.

La belleza del desgarramiento

“Siempre digo que esta pieza es más de lo mismo porque se inspira en la cotidianidad: los problemas actuales tanto internacionales como locales. El proceso creativo siempre es diferente, no hay recetas ni nada definido. La única condición inamovible es que prime el sentimiento. Todo puede llevarse al verso.

«Especialmente me conmueve lo feo o malo. No apuesto tanto por la lírica estéticamente complaciente, sí por la poesía social, del desgarramiento, de la rabia. Para mí este estado propicia la creación. Es una manera de lidiar con esos tormentos, darle un curso.

“Vigía es una casa editorial que te distingue, por eso es tan importante para mí este reconocimiento. En mi caso intenté durante nueve años acceder al premio y nunca me rendí. El esfuerzo rindió frutos”, comentó el bardo jovellanense.

La vida en molde de décimas

Por su parte, con Décimas al tiempo, Hernández Jiménez “logró un discurso que mantiene su fuerza mientras asciende con el empleo de una estructura tan conocida como la décima al tiempo que la deconstruye y renace en un fino ejercicio de artis poética”, concluyeron los especialistas.

La experiencia de esta profesora de Español-Literatura resulta diametralmente opuesta a la de Abreu, pues es la primera vez que participa en el evento:

“Un compañero me animó a enviar mi trabajo, pero nunca pensé que ganaría. Me sorprendí también porque dicha composición no abunda en las competiciones literarias, a pesar de su valor identitario. Recibir el reconocimiento, además en la jornada por la cultura cubana es muy gratificante.

“Nueve estrofas integran la obra, aunque inicialmente fueron diez. El tema fundamental es el tiempo; la manera en que transcurre la existencia humana con sus diferentes etapas desde el nacimiento hasta la muerte.

“Están presentes las enseñanzas de mi abuelo, quien era repentista, aunque no alcanzó relieve. Recuerdo que cuando visitaba su casa y le hacía cualquier pregunta me respondía en décimas. Creo que eso estuvo siempre conmigo en el subconsciente y empecé a escribir.

«Componer a partir de esa estructura es complicado porque se debe respetar la rima y, por supuesto, ajustarse al tópico que se aborda. Debido a esto puede resultar más arduo que el verso libre”, confesó la laureada.

Por la calidad de la creación el jurado concedió mención a Tela Zurcida, de Leymen Pérez García.

En la ceremonia de premiación se presentó la plaquette del poema Fuente sellada, de América Bobia con diseño de Marialva Ríos.

El prestigioso certamen evoca a la poetisa matancera América Bobia Berdayes, considerada entre las grandes voces del siglo XX en una tierra pródiga en poetas. No obstante, su trayectoria resulta poco conocida en la actualidad.