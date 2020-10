El Show más patético de Gente de Zona

Sin pretender ser cansino, pero existen temas a los que debemos regresar una y otra vez para analizarlos desde todas las aristas. Tal es el caso del más reciente concierto de Gente de Zona (GDZ) en Miami, en Free Cuba Fest, un evento político, no cultural, que reúne a varios artistas e influencers radicados en esa región de la Florida. Se trata sin dudas de la presentación más patética del dúo cubano. Bastó con dedicarle unos segundos a fragmentos de la presentación.

Por primera vez en las carreras de estos músicos su música no cobró protagonismo. Todo el andamiaje mediático se centró en una breve frase, seca y vacía. No era necesario que el dúo afinara sus voces y regalara a los presentes una muestra de su repertorio. La cosa iba de gruñir tres palabras, no de cantar, y así lo hicieron.

Si alguien lo dudaba, la promoción de la cultura no es el fuerte de personas como Otaola y el presentador Carlucho, principales protagonistas de ese momento, como lo reflejan las redes. Justo un fragmento de video deja constancia del saludo victorioso de esos dos personajes, quienes celebraron el servilismo de GDZ.

Y las redes también dejan constancia del gran fracaso del espectáculo. Las imágenes hablan por sí solas. No se trataba, insisto, en promover un acontecimiento cultural, sino político. Pero el poder de convocatoria fue casi nulo, aunque personajes como Otaola no se casen de decir, (y hasta se lo crean) que cuentan con un apoyo creciente de la comunidad cubana radicada en la Florida. Una imagen área del evento demuestra La poca asistencia de público.

Pudiéramos hablar además del pésimo gusto a la hora de montar y diseñar un espectáculo. La visualidad resultaba deprimente, a falta de otro adjetivo. Y ya que vivimos de comparar, aunque a algunos les inquiete, me vienen a la mente los conciertos de Silvio por los barrios cubanos. El poder de convocatoria del trovador militante, y el andamiaje tecnológico en sus presentaciones dejan en ridículo al intento fallido del Free Cuba Fest.

Pero como advertimos desde el principio de esta inocente perorata, no se trataba de organizar un acontecimiento artístico, algo que seguramente no saben, aunque muchos hayan vivido en Cuba donde la cultura brota desde cada poro de la Isla. El objetivo primordial de ese patético evento anticomuista serviría para que los cantantes de GDZ emitieran tres palabras, y así el tiste show tendría razón de ser.

Y por supuesto que Alexander Delgado y Randy Malcon se ajustaron al guión previamente establecido. Como dos autómatas obedecieron las órdenes recibidas por Otaola (¿quién lo hubiera dicho?) y gritaron: “¡Abajo la dictadura!”, y ¡puum! se acabó la actividad…porque nadie recuerda ni menciona otro nombre de los diversos artistas que también asistieron a semejante payasada.

Pero lo más triste es que nos llegaron las imágenes del momento en que el tal Carlucho y el despreciable Otaola se saludan, como vanagloriándose de su supuesta victoria. Allí estaban, lamiéndose como gatos satisfechos tras zamparse un manjar. Esta vez lo que englutieron sin miramientos fue la carrera musical de un grupo al que estrangularon con cizaña y odio.

Y hoy Gente de Zona solo produce lástima, subyugados como están a los designios de personas sin escrúpulos, ni valor alguno. A la larga la vida seguirá su curso, pero existen instantes que definen una vida, como aquella vez en que Gente de Zona asistió a su más patética presentación.